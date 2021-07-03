РоSSийские наемники восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе

С начала нынешних суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксовано восемь обстрелов со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

У населенного пункта Невельск оккупанты трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра. В районе Чермалык - вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Опытного обстреливали наши позиции из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Золотого-4 роSSийские наемники трижды применили станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь.

Напомним, в течение пятницы, 2 июля, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.