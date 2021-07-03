Мендель зачитала отрывок из своей книги: "Рожденная в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным ..."

Экс-пресс-секретарь президента призвала украинцев осмыслить себя как нацию и обсудить это в рамках общественного диалога.

Мендель зачитала отрывок из своей книги: "Рожденная в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным ..."
Фото: Скріншот відео

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель зачитала отрывок из своей книги, выход которой она анонсировала ранее.

Видео она опубликовала в Фейсбуке.

Мендель отметила, что писать книгу ей было сложно, она бралась за нее несколько раз и "прописывала по несколько десятков тысяч слов".

"Ключевым вопросом, который встал передо мной, был тот, что правда - очень многолика и часто отрезвляет. Тогда как большинство документальных материалов пишут на основании этических норм, дипломатии и, будем откровенны, желания автора показать себя в позитивном ключе. Но нельзя подавать правду, которая отрезвляет, оставаясь в то же время положительным героем ... ", - написала она.

Далее Мендель зачитала отрывок из книги.

"Рожденная в русскоязычном городе, но для которой украинский язык стал родным, которая сильно почувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но которая училась у западного мира, объездив десятки курсов и программ в Европе и США", - прочитала она начало своей работы.

Мендель отметила, что, по ее мнению, "настало время для осуществления нашей мечты, но для этого нужно научиться жить вместе, принимать, осознавать себя и свою роль в обществе".

"Сложно сформулировать идентичность нации, не ограничивая ее и охватывая всю многогранность. Но невозможно сделать это без попытки осмыслить себя и обсудить это в рамках общественного диалога. Я предлагаю начать", - добавила экс-пресс-секретарь президента.

Напомним, в конце апреля стало известно, что Юлия Мендель написала заявление об увольнении. Позже сообщалось, что она уходит с поста спикера, однако останется работать в Офисе президента советником. 15 марта Мендель анонсировала авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Однако уже 19 марта она сообщила, что не будет вести программу "Взгляд с Банковой" на постоянной основе, выпуск с ее участием был пилотным, а в дальнейшем к участию в шоу будут привлекать других представителей власти.

1 июля Мендель заявила, что написала книгу о политике и "самоидентификации украинцев".

Юлию Мендель выбрали пресс-секретарем Зеленского из 4 тыс. кандидатов. Она в разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо ТВ" и "Интер". Несколько лет как журналист сотрудничала с The New York Times. Также она писала для украинского Forbes и американского Politico.

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