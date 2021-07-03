Завтра Украина официально выйдет из соглашения СНГ по защите прав потребителей

Закон опубликован в "Голосе Украины" 3 июля.

Завтра Украина официально выйдет из соглашения СНГ по защите прав потребителей
Фото: belvpo.com

В воскресенье, 4 июля, вступит в силу закон, согласно которому Украина официально выйдет из соглашения государств-участников СНГ по защите прав потребителей.

Закон, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским 15 июня, опубликован в "Голосе Украины" 3 июля.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, заключенного 25 января 2000 года в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", - говорится в документе.

Напомним, Кабинет министров 23 июня денонсировал Соглашение о сотрудничестве в области туризма, которое заключили страны Содружества Независимых Государств в 1993 году.

С 2014 года Украина взяла курс на формальный выход из СНГ. В мае 2018 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым активировал решение СНБО об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ. Документ, в частности, предусматривал закрытие постоянного представительства Украины в этой организации.

С тех пор украинские государственные органы начали процедуру выхода из договоров СНГ.

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