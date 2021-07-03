Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство

Главный редактор RT Маргарита Симоньян во время анонса этой программы на RT America заявила, что "Капитан Кирк перешел на сторону добра".
После этого Шэтнер столкнулся с критикой в социальных сетях. Сначала он заявлял, что не видит ничего плохого в сотрудничестве и в том, что канал финансируется роSSийским правительством. "Это разговорное шоу о сложных вещах: ионные двигатели, антирадиационные щиты и путешествия на Марс. Это политика только потому, что вы хотите сделать это политикой", - написал он.
Однако затем Шэтнер ознакомился с твитом Симоньян и объяснил, что его программа не снималась для RT, а была куплена каналом у независимой продюсерской компании.
"Давайте я выскажусь кристально ясно. Я не знаком с этой женщиной. И мне не нравятся ее слова. Я не политик, и меня злит, что глава телевизионной сети сказала это о шоу, которое они только купили для показа. Я извиняюсь перед своими фанатами от ее имени", - написал Шэтнер.
Let me be crystal clear. I don’t know this woman at all. In NO WAY am I going to tolerate vernacular like this. I am not political & I am angry that the head of a network would say this about me on a show they only bought for distribution. I apologize to my fans on her behalf. https://t.co/vfd6nuVUJFpic.twitter.com/WAEJGKMLxq