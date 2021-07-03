Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что "Капитан Кирк перешел на сторону добра".

Звезда культового сериала "Star Trek" извинился за анонс своей передачи на канале, который спонсирует роSSийское правительство
Вільям Шетнер
Фото: ЕРА/UPG

Канадский актер Уильям Шэтнер извинился за анонс своей программы на канале RT (ранее - Russia Today), который спонсирует роSSийское правительство.

Об этом сообщила Радио Свобода.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян во время анонса этой программы на RT America заявила, что "Капитан Кирк перешел на сторону добра".

После этого Шэтнер столкнулся с критикой в социальных сетях. Сначала он заявлял, что не видит ничего плохого в сотрудничестве и в том, что канал финансируется роSSийским правительством. "Это разговорное шоу о сложных вещах: ионные двигатели, антирадиационные щиты и путешествия на Марс. Это политика только потому, что вы хотите сделать это политикой", - написал он.

Однако затем Шэтнер ознакомился с твитом Симоньян и объяснил, что его программа не снималась для RT, а была куплена каналом у независимой продюсерской компании.

"Давайте я выскажусь кристально ясно. Я не знаком с этой женщиной. И мне не нравятся ее слова. Я не политик, и меня злит, что глава телевизионной сети сказала это о шоу, которое они только купили для показа. Я извиняюсь перед своими фанатами от ее имени", - написал Шэтнер.

Let me be crystal clear. I don’t know this woman at all. In NO WAY am I going to tolerate vernacular like this. I am not political & I am angry that the head of a network would say this about me on a show they only bought for distribution. I apologize to my fans on her behalf. https://t.co/vfd6nuVUJF pic.twitter.com/WAEJGKMLxq

— William Shatner (@WilliamShatner) July 2, 2021

Он добавил, что актеры не могут контролировать, куда продают программы с их участием, если только они не владеют компанией, которая эти шоу снимает.

Канал RT сообщил в соцсетях, что актера «затравили за то, что он стал их ведущим».

Напомним, 90-летний Шэтнер - исполнитель роли капитана Джеймса Т. Кирка в классической версии культового сериала «Звездный путь» (Star Trek).

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