Словакия сообщила об изменениях в порядке пропуска иностранцев на свою территорию.

Эта новость поступила из пресс-службы ГПСУ.

Согласно предоставленной информации, лица, въезжающие на территорию Словакии из государства, входящего в "красный" список (в частности, из Украины), обязаны предварительно зарегистрироваться на сайте korona.gov.sk.

"Путешественникам советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступ к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует", — говорится в сообщении.

Изменения касаются также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) —- Чиерна-над-Тисоу". Лиц, которые не зарегистрировались, не пропустят, а их возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов.

Также словаки информируют, что с 19:00 5 июля 2021 года у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять цифровые COVID-карточки (посредством мобильного приложения). Такие карточки выдаются гражданам ЕС в качестве сертификата о прививках, проведении теста (антиген, ПЦР) или свидетельства о перенесенном заболевании (коронавирус).

Напомним, Укрзализныця с 1 июля возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

В ноябре прошлого года премьер Словакии призвал бороться с коронавирусом так, как когда-то с коммунистами.

С 9 ноября 2020 года Словакия закрыла пункты пропуска на границе с Украиной из-за коронавируса. 14 ноября в стране продлили режим чрезвычайной ситуации на 45 дней, однако ослабили жёсткий карантин благодаря уменьшению количества больных.

16 ноября сообщалось, что на границе со Словакией открыто пешеходое движение, а транзитный проезд остается без ограничений и осуществляется круглосуточно.