В Канаде митингующие повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II

Поводом стало обнаружение почти 1000 безымянных могил на территории католического интерната для детей из коренных народов.

В Виннипеге (Канада) участники акции протеста около здания Законодательного собрания повалили памятники британским королевам Виктории и Елизавете II.

Об этом пишет bbc.com со ссылкой на местные СМИ .

Поводом для акции стало обнаружение 750 безымянных могил на территории католического интерната для детей из коренных народов. Это не первая находка, но самая масштабная. За месяц до этого нашли еще 215 таких могил.

Фото: twitter.com/APTNNews

Вскоре после этой находки в Канаде сгорели несколько католических церквей, и власти рассматривают версию о поджоге.

Протест был преимущественно мирным, однако полиция применила электрошокер во время задержания одного демонстранта.

Фото: twitter.com/APTNNews

Demonstrators toppled statues of Queen Victoria and Queen Elizabeth in Winnipeg this afternoon during rallies honouring the children discovered in unmarked graves on the sites of former residential schools over the past month. pic.twitter.com/Zx0aqPGcOW — APTN News (@APTNNews) July 2, 2021

В четверг, 1 июля, проходили торжества в честь Дня Канады, который отмечают в честь основания страны из нескольких британских провинций в 1867 году, во времена правления королевы Виктории. Она правила Британской империей в 1837-1901 годах.

Именно во время ее правления канадское правительство разработало и начало реализовывать план по созданию школ-интернатов для детей из коренных народов.

Несмотря на получение Канадой независимости, британская королева Елизавета II, чей памятник также сбросили с постамента, остается официальной главой государства.

Из-за обнаружения безымянных могил местные власти в разных частях Канады отменили торжества в честь национального праздника, а демонстранты облили краской или повалили статуи ряда исторических деятелей, связанных с созданием интернатов для детей из коренных народов.

Фото: Jared Delorme/APTN

Фото: Jared Delorme/APTN

Фото: Jared Delorme/APTN

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против отмены торжеств, но добавил, что будет думать о задачах, которые надо решить в этой ситуации, и о несправедливости, с которой коренные народы сталкивались ранее и сталкиваются сейчас.

Правительство Великобритании осудило свержение памятников, но выразило соболезнования коренным народам Канады.

"Мы, конечно, осуждаем любое осквернение монументов королеве. Наши мысли - с коренными народами Канады после этих трагических находок, и мы внимательно следим за развитием событий и сотрудничаем с правительством Канады по проблемам коренного населения", - говорится в сообщении британского правительства.

На протяжении XIX и XX веков свыше 150 тысяч детей из семей коренных народов Канады принудительно отправили в школу, где их пытались ассимилировать и воспитать в христианской традиции.

Историки считают, что до шести тысяч детей могли умереть в наспех построенных и плохо отапливаемых интернатах, где часто царила антисанитария.

"(Королева Виктория) не значит ничего для меня, кроме того, что ее политика и ее колониализм до сих пор определяет нашу жизнь", - сказала в интервью канадскому телеканалу CBC Белинда Ванденбрук, которая прошла через школу-интернат.

За последние несколько лет участники протестов в разных странах повалили ряд памятников историческим деятелям, связанным с имперским наследием, работорговлей или Конфедерацией южных штатов США .

Свержение монументов стало одним из элементов движения "Black Lives Matter", которое возникло после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в мае 2020 года.