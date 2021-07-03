Умер бывший заместитель министра культуры и журналист Юрий Рыбачук

Незадолго до смерти у него случился тяжелый инсульт.

На 48-м году жизни скончался бывший заместитель министра культуры, культурный деятель, журналист и переводчик Юрий Рыбачук.

Об этом в соцсети Facebook сообщил его друг, журналист Дмитрий Лиховий.

"Не могу поверить. Как же так? Светлый, полный жизни и новых планов человек. Покойся с миром, Юрий Рыбачук", - написал он.

Юрий Рыбачук родился 30 ноября 1973 года в Киеве , пишет “Новинарня”.

Окончил Харьковский государственный педагогический институт им. Мануильского, в 2017-2019 годах занимал должность заместителя министра культуры (Евгения Нищука).

Незадолго до смерти у него случился тяжелый инсульт.

Напомним, в июне в Киеве возрасте 68 лет скончался литературовед, критик, переводчик Владимир Моренец.

Зимой на 64 году жизни умер украинский театральный режиссер, продюсер Сергей Проскурня.