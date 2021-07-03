Заявления белорусских политиков о контрабанде оружия из Украины безосновательны, – ГПСУ

Украинские пограничники обнародовали статистику задержанного оружия.

Заявления белорусских политиков о контрабанде оружия из Украины безосновательны, – ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

За последние полгода украинские пограничники на границе с Беларусью задержали 27 единиц оружия, среди них – ни одного огнестрельного.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Из 27 единиц – 12 охотничьего, 13 – холодного и по одной – газового и пневматического оружия.

В прошлом году за аналогичный период на украинско-белорусской границе задержали на 6 единиц оружия больше.

"Согласно имеющимся у Госпогранслужбы Украины данным, соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы еще ниже", – говорится в сообщении.

Так, Администрация Госпогранслужбы Украины и Госпогранкомитет Беларуси осуществляют ежемесячный обмен обезличенной статистической информацией о результатах оперативно-служебной деятельности.

Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за 5 месяцев этого года в целом на въезде и выезде они задержали на границе с Украиной только 4 единицы оружия и 10 боеприпасов, все – в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной.

"Поэтому все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины – безосновательны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", – отмечено в сообщении.

Напомним, что Александр Лукашенко приказал полностью закрыть границу с Украиной, связав это "с большим количеством оружия, попадающим через границу в Беларусь".

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