В Минобороны заявили, что заменят ботинки военных женщин для участия в параде

Каблуки в этих ботинках будут немного меньше, чем у модели, которая вызвала критику.

В Минобороны заявили, что заменят ботинки военных женщин для участия в параде
Фото: АрміяInform

В Министерстве обороны Украины решили сделать для военных женщин экспериментальную модель башмаков на каблуках для участия в параде в честь Дня Независимости.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, которого цитирует "Радио Свобода".

"Мы можем сделать экспериментальную модель именно для парада в честь 30-летия Независимости. Они ее испытают практически, а потом будем принимать решение по внедрению", - пояснил министр.

По словам Тарана, каблук в этих ботинках будет немного меньше, чем у модели, которая вызвала критику в соцсетях.

По словам одной из курсанток, новые туфли "носили с неделю, и они, конечно, удобнее, чем те туфли, не будут спадать с ноги, а более толстая подошва сделает более удобным передвижение на асфальте".

Напомним, что скандал вокруг женской обуви разгорелся после того, как информагентство Минобороны "АрмияInform" сообщило, что "вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет шагать женская« коробка "военнослужащих ЗСУ". На обнародованных фотографиях видно, что женщины маршируют в черных туфлях с каблуками.

2 июля перед началом часа вопросов к правительству в Верховной Раде вице-спикер Елена Кондратюк, к которой присоединились и другие депутаты, отметила успешную борьбу за равенство прав женщин в ВСУ. Отдельные депутаты принесли в зал обувь на каблуках и положили ее перед министром обороны.

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