Оккупанты снова обстреляли Авдеевку, за сутки - 19 нарушений
С утра субботы, 3 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня
В течение пятницы, 2 июля, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
В районе Золотого-4 враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.
Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку от Авдеевки противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Пески роSSийские оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра.
Около Старогнатовки враг трижды обстреливал украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1.
В районе Светлодарска вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Красногоровки роSSийские наемники осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Неподалеку от Каменки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.
Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".
По состоянию на 07:00 субботы, 3 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Около населенного пункта Невельске вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.
Напомним, в четверг, 1 июля, роSSийские оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки из артиллерии.