Оккупанты снова обстреляли Авдеевку, за сутки - 19 нарушений

С утра субботы, 3 июля, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня

Оккупанты снова обстреляли Авдеевку, за сутки - 19 нарушений
Фото: pravda.com.ua

В течение пятницы, 2 июля, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе Золотого-4 враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку от Авдеевки противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески роSSийские оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-го калибра.

Около Старогнатовки враг трижды обстреливал украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1.

В районе Светлодарска вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Красногоровки роSSийские наемники осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Каменки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

По состоянию на 07:00 субботы, 3 июля, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Около населенного пункта Невельске вооруженные формирования РоSSийской Федерации трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На вражеские обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.

Напомним, в четверг, 1 июля, роSSийские оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки из артиллерии.

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