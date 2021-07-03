За 4 года в армию было поставлено 246 образцов вооружения и военной техники, - генерал Павловский

С 2015 по 2019 год в Вооруженные силы Украины было поставлено 246 образцов вооружения и военной техники - об этом журналистам заявил генерал-лейтенант Игорь Павловский, который в то время был заместителем Министра обороны.

"За прошедшие 4 года, когда я был заместителем Министра обороны, 246 образцов вооружения и военной техники были поставлены на вооружение, включая санитарные автомобили, которых вообще не было, а УАЗы выпускала РоSSийская Федерация", - напомнил Павловский.

"Наша страна была вынуждена наложить санкции и не обеспечивать свои ВСУ комплектацией из РФ . Ни одно предприятие в Украине не отозвалось на просьбу о помощи в предоставлении медицинского имущества в госпитали, развертывании госпиталей, поставке медицинского оборудования. Автомобилей, которыми нужно было транспортировать военнослужащих, вообще не было. На первом этапе войны в 2014 году от 3 до 4 часов происходила эвакуация военнослужащих. Благодаря тому, что нашлись разработчики в Украине, этот период сократили до 35 минут", - отмечает Павловский.

"Были разработаны не только "Богданы" для эвакуации первой очереди. Были разработаны на переднем крае бронированные машины, в том классе, в котором они существуют", - констатирует генерал.

"Есть решение комиссии, проводившей испытания в соответствии с 345 постановлением, где определено, что они соответствуют заявленным показателям. Были приняты соответствующие решения военно-политическим руководством, и машины пошли на поставку. Все эти вопросы решались в рамках действующего законодательства по действующим постановлениям, принятым государственной программой развития вооружения и военной техники, Государственным оборонным заказом", - говорит Павловский.

"Всех, кто меня знает лично как человека, который исполнял свой долг профессионально, на 10.30 в понедельник я приглашаю в Печерский суд поддержать меня. Всех, кто понимает, боевых побратимов, чтобы реально открыть глаза на те вопросы, которые происходят вокруг боевых генералов. Позавчера Кривонос, дальше позорный случай увольнения начальника Генштаба в Брюсселе на совещании. Мое увольнение с должности заместителя Министра обороны Украины во время проведения переговоров с американской стороной по разработке и поставке оружия и военной техники. Я не понимаю такого", - возмущается генерал.

Игорь Павловский в 2014 году принимал участие в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М". За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время роSSийско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта.