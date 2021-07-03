Украинские пограничники: никаких признаков перекрытия границы с Беларусью нет

За прошедшие сутки из Украины в Беларусь были пропущены более 1 700 человек.

За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В пятницу вечером, 2 июня, оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь , что эти органы с 20:00 2 июля перешли на усиленную охрану границы.

"Стоит отметить, что такое усиление - это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси были пропущены почти 2 000 человек, а в обратном направлении - более 1 700 человек, сообщили в ГПСУ.

"Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операция никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается", - подытожили пограничники.

Напомним, Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, заявил, что в стране разоблачены "спящие террористические ячейки", к которым якобы причастны Германия, Украина, США , Польша и Литва. Также Лукашенко приказал полностью закрыть границу с Украиной, связав это "с большим количеством оружия, которое попадает через границу в Беларусь ".

Ранее Лукашенко также заявил о "завершении масштабной антитеррористической операции", с которой якобы связана Германия. Подробностей того, как именно причастна Германия, Лукашенко не сообщил. Представители правительства ФРГ отказались комментировать это заявление.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что Украина не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси.