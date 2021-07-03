В Литве объявлен режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Беларуси

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов.

В Литве объявлен режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов из Беларуси
Фото: rus.tvnet.lv

В связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью правительство Литвы решило объявить в стране режим экстремальной ситуации.

Об этом сообщает Delfi.

Оперативным главой экстремальной операции назначена министр внутренних дел Агне Билотайте.

Отмечается, что за минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов. Это почти в три раза больше, чем предыдущие суточные рекорды.

В настоящее время для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них занято около 500. В общей сложности в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта - в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.

Напомним, власти Литвы рассматривает возможность строительства забора на границе с Беларусью из-за увеличения количества нелегальных мигрантов. Такой забор может обойтись примерно в 15 млн евро.

Сегодня также сообщалось, что ЕС отправил подкрепление Литве и Латвии для охраны границы с Беларусью.

Ранее Александр Лукашенко, который считает себя президентом, заявил, что в стране разоблачены "спящие террористические ячейки", к которым якобы причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва. Также Лукашенко приказал полностью закрыть границу с Украиной, связав это "с большим количеством оружия, попадающего через границу в Беларусь".

В МИД Украины заявили, что не получили официальных сообщений о закрытии границы.

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