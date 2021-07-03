Кремль сообщил о телефонном разговоре фюрера с Макроном

Президент РоSSии Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в котором "обсудили широкий круг вопросов взаимодействия в международных делах".

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено проблематике стабильности и безопасности на Европейском континенте. В связи с этим отмечено, что достигнутые президентами двух стран в Брегансоне в августе 2019 года договоренности о налаживании совместной работы по формированию новой архитектуры безопасности и доверия в Европе сохраняют свою актуальность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что собеседники "провели обмен мнениями о состоянии и перспективах развития роSSийско-ЕСовских связей".

"Констатировано, что решению таких острых современных проблем, как кибербезопасность, борьба с международным терроризмом, здравоохранение, климат, решения региональных конфликтов - способствовало бы построение конструктивных и предсказуемых отношений РоSSии и ЕС , возвращение к нормальному и уважительному диалогу. Как отметил Владимир Путин, РоSSия к этому готова, если будет проявлена реальная встречная заинтересованность со стороны Евросоюза ", - сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, 25 июня Макрон заявил, что готов встретиться с Путиным, и для этого "не обязательно организовывать саммит ЕС-РФ".

Движителями переговоров с Россией стали сам Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Макрон сказал, что "этот диалог необходим для стабильности на Европейском континенте". Это не поддержала Польша и страны Балтии, Украина же назвала возвращение Путина за стол переговоров с лидерами ЕС опасным и безосновательным. Против также выступил премьер Нидерландов.