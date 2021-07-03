В Донецкой области боевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы

Житель Горловки вступил в ряды боевиков в 2016 году.

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика террористической организации "ДНР", жителя города Горловка.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года осужденный находился в составе НВФ РФ на должностях «разведчика 3-й отдельной мотострелковой бригады «Беркут» и «стрелка 1-го батальона территориальной обороны «ДНР». В 2020 году он занял пост так называемого командира 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты 1-го батальона территориальной обороны Минобороны «ДНР»", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что осужденный осуществлял наблюдение за позициями украинских военных возле города Торецка и пгт. Верхнеторецкое и принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне оккупантов на территории Донецкой области.

Мужчину задержали возле Новгородского. У него изъяли военный билет так называемой "ДНР", удостоверение участника общественной организации "Ветераны Новороссии" и военную форму.

Напомним, ранее гражданин Чехии, осужденный за участие в боевых действиях на стороне "ДНР", извинился перед Украиной.