В Донецкой области боевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы

Житель Горловки вступил в ряды боевиков в 2016 году.

В Донецкой области боевик "ДНР" приговорен к 10 годам лишения свободы
Фото: gp.gov.ua

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества боевика террористической организации "ДНР", жителя города Горловка.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года осужденный находился в составе НВФ РФ на должностях «разведчика 3-й отдельной мотострелковой бригады «Беркут» и «стрелка 1-го батальона территориальной обороны «ДНР». В 2020 году он занял пост так называемого командира 3 отделения 1 механизированного взвода механизированной роты 1-го батальона территориальной обороны Минобороны «ДНР»", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что осужденный осуществлял наблюдение за позициями украинских военных возле города Торецка и пгт. Верхнеторецкое и принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне оккупантов на территории Донецкой области.

Мужчину задержали возле Новгородского. У него изъяли военный билет так называемой "ДНР", удостоверение участника общественной организации "Ветераны Новороссии" и военную форму.

Напомним, ранее гражданин Чехии, осужденный за участие в боевых действиях на стороне "ДНР", извинился перед Украиной.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Прилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партииПрилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партии
Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области, которая долгое время скрывалась в РоSSииСБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области, которая долгое время скрывалась в РоSSии
Рада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-ЙоркРада переименовала поселок в Донецкой области в Нью-Йорк
Контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР", который приехал в Киевскую область как внутренний переселенецКонтрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР", который приехал в Киевскую область как внутренний переселенец
Нардепы приняли закон о лишении свободы за ложь в декларациях с предложениями ЗеленскогоНардепы приняли закон о лишении свободы за ложь в декларациях с предложениями Зеленского
Зеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов КонституцииЗеленский наградил орденом Свободы посмертно двух авторов Конституции
Убийство Флойда: экс-полицейского Шовина приговорили к 22,5 годамУбийство Флойда: экс-полицейского Шовина приговорили к 22,5 годам
Экс-командир луганского "Беркута" заочно получил четыре года лишения свободыЭкс-командир луганского "Беркута" заочно получил четыре года лишения свободы
СБУ ликвидировала схрон боеприпасов, который принадлежал боевикам "Всевеликого войска Донского"СБУ ликвидировала схрон боеприпасов, который принадлежал боевикам "Всевеликого войска Донского"
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризмаУкраина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма
СБУ обнаружила в рядах полиции бывшего боевика "ЛНР"СБУ обнаружила в рядах полиции бывшего боевика "ЛНР"
Последние новости
Подгружаем последние новости