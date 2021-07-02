Украина не получала официальных сообщений о закрытии границы с Беларусью, - МИД

"Позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения".

Украина не получала официальных сообщений о закрытии границы со стороны Беларуси.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Радио Свобода".

"Украина категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о якобы поставках оружия из Украины. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска, чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - сказал он.

Николенко отметил, что политика Украины направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, "заслуживающего достойной жизни в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права".

"Вместе с тем позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, уважающего и защищающего права людей. Украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. От такого шага пострадал бы прежде всего белорусский народ", - добавил представитель МИД .

Напомним, сегодня Александр Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, заявил, что в стране разоблачены "спящие террористические ячейки", к которым якобы причастны Германия, Украина, США , Польша и Литва. Также Лукашенко приказал полностью закрыть границу с Украиной, связав это "с большим количеством оружия, которое попадает через границу в Беларусь ".

Ранее Лукашенко также заявил о "завершении масштабной антитеррористической операции", с которой якобы связана Германия. Подробностей того, как причастна Германия, Лукашенко не сообщил. Представители правительства ФРГ отказались комментировать это заявление.