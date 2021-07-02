Телеканал "Дом" получил дружеское предупреждение от КЖЭ из-за сюжета о "радикалах"

Комиссия по журналистской этике выразила дружеское предупреждение государственному телеканалу для временно оккупированных территорий "Дом" из-за сюжета "Радикалы в Украине. Разбор".

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

После скандала вокруг сюжета канал сам обратился к КЖЭ с просьбой оценить сюжет на соответствие положениям Кодекса этики украинского журналиста. Шеф-редактор телеканала Алексей Мацука сказал, что, по мнению редакции, информация в сюжете не противоречит Кодексу этики украинского журналиста.

"В сюжете четко указываются источники происхождения информации, а непосредственно сюжет основывается на данных, которые были распространены правозащитниками; ни одна из сторон дискриминации в сюжете не подвергается", - подчеркнул он.

КЖЭ, в свою очередь, обратилась за экспертным заключением к руководителю Группы мониторинга прав нацменьшинств и специалисту по деятельности радикальных организаций Вячеславу Лихачеву. Он отметил, что необходимо различать и корректно использовать термин "националистическая организация" и "радикальная организация". По его мнению, в сюжете необходимой четкости в этом вопросе нет.

"КЖЭ зафиксировала в сюжете нарушения пунктов 6 (уважение к праву общественности на полную и объективную информацию о фактах и событиях), 9 (факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга) и 10 (точки зрения оппонентов, в том числе тех, кто стал объектом журналистской критики, должны быть представлены сбалансировано) Кодекса этики украинского журналиста ... учитывая то, что телеканал сам обратился в Комиссию с просьбой проанализировать сюжет, а также ограничил к нему доступ в интернете на период рассмотрения дела, Комиссия выносит телеканалу "Дом" дружеское предупреждение", - говорится в заявлении.

КЖЭ дала телеканалу ряд рекомендаций.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что телеканал для временно оккупированных территорий будет называться "ДОМ" и начнет вещание 1 или 2 марта.

15 марта пресс-секретарь президента Юлия Мендель анонсировала авторский проект на телеканале "Дом" для зрителей с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Однако уже 19 марта она сообщила, что не будет вести программу "Взгляд с Банковой"на постоянной основе, выпуск с ее участием был пилотным, а в дальнейшем к участию в шоу будут привлекать других представителей власти.