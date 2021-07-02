Тимошенко: "Батькивщина" открывает горячую линию для случаев захвата земель

Тимошенко: "Батькивщина" открывает горячую линию для случаев захвата земель
Фото: ba.org.ua

«Батькивщина» начинает объединять все патриотические силы в общинах, чтобы к осени собрать мощный потенциал для проведения «земельного» референдума.

Об этом во время пресс-конференции по результатам рабочего визита в Тернопольскую область сказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Мы не можем быть наивными, слушать положительные, но пустые обещания власти. Принятый «слугами народа» по настоянию президента закон о продаже земли не имеет аналогов в мире. Так называемый «рынок земли» не позволит жить и работать фермерам, а людям - сохранить земли в постоянном пользовании, в частности огороды. Это подготовка к монопольному владению украинской землей крупными корпорациями», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Она сообщила, что накануне посетила центральный рынок Тернополя, где к ней подходили малые предприниматели и жаловались, что за два года их фактически лишили права на работу и на жизнь.

«Рынки - это единственный сдерживатель роста цен, это ценовой баланс, который есть сегодня в стране. Там можно купить дешевле, качественнее, чем то, что продается в супермаркетах. Но семьи не могут свести концы с концами, а к тому же их душат тарифами. Ко мне также подходили люди, которые боятся потерять свою сельскохозяйственную землю, и те, кто уже потерял ее, потому что фермеры уже сегодня попали в систему цинично спланированного рейдерства», - возмутилась Юлия Тимошенко.

По ее словам, обещания власти о том, что в Украину придут большие корпорации, вложат инвестиции и наведут порядок с украинской землей, завершатся недопустимыми вещами: прибыль от земли не будет принадлежать Украине, без налогов останутся общины, а государство лишится влияния на продовольственную безопасность.

«Делегированные от «слуг народа» представители ЦИК заблокировали проведение «земельного» референдума, но мы будем и в дальнейшем пробивать организацию волеизъявления. В Конституционном суде есть абсолютное большинство судей, готовых признать неконституционность закона о распродаже земли и остановить его действие. И хотя его работа заблокирована, мы будем совместно с фермерами добиваться его заседания. Также мы обращаемся к людям по всей стране с просьбой не продавать свои паи, пока не изменится эта власть и не будет построена цивилизованная система обращения с землей. А в случае захвата земли у людей, наша партийная команда по всей стране открывает горячие телефонные линии, чтобы, как «скорая» помощь, реагировать и защищать их», - добавила лидер «Батькивщины».

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