Дело против генерала Павловского - "дымовая завеса" для отвлечения внимания

Дело против генерала Павловского – это очередная атака на боевых генералов, участников войны против роSSийской агрессии. Об этом заявили народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» в Печерском суде.

Они считают, что власть создает информационную «дымовую завесу» для отвлечения внимания от «вагнергейта» и масштабных хищений и коррупции в команде Зеленского.

«Думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что это дело политически мотивировано. Сегодня мы получаем еще одно доказательство того, что правоохранительные органы действуют по преступным указаниям Офиса президента Зеленского. Мы все с вами слышали «пленки Трубы» и понимаем, от кого зависит ГБР и как оно выполняет указания Офиса Зеленского. Я думаю, наступит время, когда мы услышим и пленки Зеленского относительно тех событий, свидетелями которых мы сегодня становимся», - убежден сопредседатель фракции Артур Герасимов.

«Если вспомнить все дела, которые возбуждались, кстати, по инициативе сначала Портнова, который является соратником Януковича, то мы можем вспомнить дело по так называемым «некачественным» бронежилетам, которое развалилось. При этом совершенно не хотят расследовать дела по закупкам в Чехии по вдвое большей цене некондиционных снарядов для «Рапира», не хотят расследовать закупку для Министерства обороны автомобилей «Казак» в 2020 году тоже по завышенным ценам, в отличие от предыдущих лет», - говорит Владимир Арьев.

«Ни прокуратура, ни ГБР сегодня не хотят даже смотреть в эту сторону. Сегодня для того, чтобы отвлечь внимание от преступлений, хищения и клептомании команды Зеленского, которая сегодня есть в МО, происходит такой судебно-правовой фарс. Он длится с 2019 года, тратятся государственные средства, ведь работа судей, прокуроров, ГБР высоко оплачивается», - подчеркнул депутат Владимир Арьев.

Он также отметил, что команда Зеленского продолжает навязывать тезис, что в войне виноват не Путин, а те, кто ему сопротивлялись в течение 5 лет.

«Мы видим, что одно за другим рушатся дела, которые возбудили в 2019-м, 2020-м, 2021-м. Я абсолютно убежден, что это дело ждет такая же судьба. Но тем более важно внимание общества, чтобы Зеленский и все вокруг него поняли - и за это придется отвечать», - резюмировал депутат Ростислав Павленко.