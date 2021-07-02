"Удар" предлагает исключить из законопроекта 5600 нормы, повышающие налоги для граждан

Партия не поддерживает усиление налогового давления на украинских граждан, фермеров, а также на малый и средний бизнес.

Из законопроекта №5600 ко второму чтению необходимо изъять нормы, которые предусматривают повышение налогов для граждан. Соответствующее заявление сделал представитель партии «УДАР Виталия Кличко» Андрей Странников.

«УДАР Виталия Кличко» не поддерживает усиление налогового давления на украинских граждан, фермеров, а также на малый и средний бизнес. Мы настаиваем на том, что ко второму чтению в законопроекте должны оставить только нормы, касающиеся олигархов и убрать все изменения по рядовым украинцам. Уверены, этот вопрос станет настоящим тестом на адекватность народных избранников. В условиях пандемии государство должно поддерживать своих граждан и стимулировать бизнес, а не пытаться выжать из них последние соки», - написал депутат от «УДАРа Виталия Кличко» в Киевсовете Странников.

Он отметил, что Верховная Рада должна изъять из законопроекта нормы относительно обложения НДС сделок по купле-продаже недвижимости, повышения ставки НДФЛ на сделки по продаже квартир, снижение площади земли, доход от продажи урожая с которой не облагается - с 2 га до 0, 5 га, введение понятия минимального налогового обязательства (МПЗ) для фермерских хозяйств.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины. Накануне рассмотрения законопроекта депутат от «УДАРа Виталия Кличко» в Киевсовете Андрей Странников рассказал, как подорожает жилье из-за нововведений и сколько придется платить фермерам.