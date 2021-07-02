Женская часть Кабмина выступила против обуви на каблуках во время парада

"Прусский шаг на параде в такой обуви - это намеренно причиненный вред здоровью".

Женская часть Кабмина выступила против обуви на каблуках во время парада
Фото: АрміяInform

Вице-премьер Ольга Стефанишина, министры Марина Лазебная и Юля Лапутина и правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко выступили против решения вывести женщин на военный парад к 30-летию независимости Украины в форме с туфлями на каблуках.

Об этом говорится в их совместном заявлении, адресованном министру обороны Андрею Тарану.

"Обувь на каблуках несовместима с боеспособностью солдат, а «прусский» шаг на параде в такой обуви - это намеренно причиненный вред здоровью солдаток. Поскольку сегодня в Вооруженных силах Украины проходят службу 57 тысяч женщин - это недопустимо", - заявили они.

В заявлении говорится, что невысокие каблуки действительно могут быть частью парадно-выходной формы женщин-военнослужащих, но не марширующих на парадах. Поэтому они требуют от министра обороны немедленно заменить обувь на более комфортную. Также министру советуют сформировать смешанные "коробки" военных, в которые входят как женщины, так и мужчины; определить себе советника по гендерным вопросам и опросить женщин сектора безопасности и обороны об удовлетворенности созданными условиями для службы, включая форменную одежду.

Напомним, что скандал вокруг женской обуви разгорелся после того, как информагентство Минобороны "АрмияInform" сообщило, что "вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет шагать женская« коробка "военнослужащих ЗСУ". На обнародованных фотографиях видно, что женщины маршируют в черных туфлях с каблуками.

В таком марше должны принять участие курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Одна из курсанток, которых готовят к участию в марше, рассказала, что "сегодня впервые тренировки происходит в туфлях на каблуках. Это немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся".

2 июля перед началом часа вопросов к правительству в Верховной Раде вице-спикер Елена Кондратюк, к которой присоединились и другие депутаты, отметила успешную борьбу за равенство прав женщин в ВСУ. Отдельные депутаты принесли в зал обувь на каблуках и положили ее перед министром обороны.

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