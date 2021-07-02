РоSSийские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Боевых потерь среди военнослужащих нет.
С начала этих суток, 2 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
На обстрелы врага украинские защитники открывали ответный огонь, сообщает пресс-центр ООС.
В районе Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открыли огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Авдеевки противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении населенного пункта Пески роSSийские оккупанты осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра.
Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.
Боевых потерь среди военнослужащих нет.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского безпилотнника типа "Орлан-10".
Напомним, ранее, 1 июля, роSSийские оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки из артиллерии.