РоSSийские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала этих суток, 2 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

На обстрелы врага украинские защитники открывали ответный огонь, сообщает пресс-центр ООС.

В районе Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи населенного пункта Гнутово оккупанты трижды открыли огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки противник 5 раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении населенного пункта Пески роSSийские оккупанты осуществили обстрелы из минометов 82-го калибра.

Также оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра.

Боевых потерь среди военнослужащих нет.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского безпилотнника типа "Орлан-10".

Напомним, ранее, 1 июля, роSSийские оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки из артиллерии.