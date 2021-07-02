ВОЗ рекомендует тестировать учеников на коронавирус, а не закрывать школы

"Мы не можем рисковать еще одним сорванным годом".

ВОЗ рекомендует тестировать учеников на коронавирус, а не закрывать школы
Фото: facebook/Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом

Всемирная организация здравоохранения, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ посоветовали избегать закрытия школ во время пандемии коронавируса, поскольку дистанционное обучение плохо влияет на качество образования, социальное и психическое благополучие детей и молодежи.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях ВОЗ для европейского региона.

"Нельзя разрешить пандемии лишить детей образования и развития", - заявил европейский директор ВОЗ Ганс Клюге.

"Хотя большинство стран и предлагают дистанционное обучение, потеря знаний и последствия отсутствия в школе является значительным вызовом для детей. Особенно это касается уязвимых и маргинализированных детей. В течение последнего года родители, воспитатели и дети пытались адаптироваться к своей «новой» учебной среде, но мы не можем рисковать еще одним сорванным годом", - сказала в свою очередь региональный директор ЮНИСЕФ Афшан Хан.

Директор института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании Тао Чжан подчеркнул, что "на кону - целое поколение". Поэтому в обновленных рекомендациях в первую очередь речь идет о необходимости тестирования школьников на коронавирус с помощью ПЦР-тестов или быстрых тестов на антиген. Закрытие школ следует рассматривать лишь как исключительную меру, только в случае больших вспышек или невозможности контролировать эпидемию любыми другими мерами.

Напомним, что в Украине перед началом нового учебного года начали вакцинировать от коронавируса работников образовательных учреждений. По состоянию на 22 июня (последние данные на сайте МОН) первую дозу получили всего 303 тысячи педагогов.

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