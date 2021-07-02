Лукашенко приказал перекрыть границу с Украиной

Александр Лукашенко во время торжественного собрания ко Дню независимости Беларуси заявил о разоблачении "спящих" террористических ячеек. К ним, по словам Лукашенко, причастен целый ряд стран, в том числе и Украина.

"Сегодня разоблачены созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему нужно подвести наш народ", - цитирует Лукашенко "БелТА".

По его словам, в этом замешаны Германия, Украина, США , Польша и Литва.

Он также рассказал, якобы накануне ночью была совершена попытка убийства местного пропагандиста Григория Азарьонка (работает на телеканале СТВ).

"Это произошло минувшей ночью 1 июля. Цель (цитирую) - обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык", - сказал он.

Рассказав это, Лукашенко заявил, что приказывает пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь . Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

"Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен! Так было и так будет всегда", - заявил он.

Напомним, что Лукашенко не впервые делает голословные заявления о том, что из Украины в Беларусь контрабандой переправляют оружие. В 2019 году Лукашенко уже говорил, что Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия. Пограничному комитету Беларуси тогда пришлось объяснять, что пункты пропуска продолжают функционировать в обычном режиме, а "граница закрыта для незаконопослушных граждан и преступных элементов".