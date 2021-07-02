Витренко обжаловал второе предписание НАПК о расторжении контракта с ним

Иск подан в Окружной админсуд Киева.

Витренко обжаловал второе предписание НАПК о расторжении контракта с ним
Фото: oligarh.media

Глава правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко обжаловал предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое требует разорвать контракт с ним.

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева.

В исковом заявлении Витренко просит признать противоправным и отменить предписание НАПК, а в заявлении об обеспечении иска - остановить его действие на время судебного разбирательства.

"Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу", - говорится в сообщении.

Напомним, НАПК считает, что назначение бывшего и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза" противоречит законодательству Украины.

Закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. Витренко же, будучи руководителем Минэнерго, по мнению НАПК, системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины" до назначения на должность главы правления компании.

15 июня НАПК вынесло предписание Кабинету министров, в котором требует отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения №370-р, согласно которым Витренко был избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", а также решить вопрос о прекращении срока действия контракта как незаконного.

Это предписание обжаловано в суде, его действие приостановлено.

1 июля НАПК направило второе предписание, на этот раз - главе наблюдательного совета "Нафтогаза".

По данным источников LB.ua, в Офисе президента выступают категорически против освобождения Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

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