Ляшко решил снова перезапустить конкурс на главу Национальной службы здоровья (обновлено)

Вадим Аристов и Татьяна Бойко не подошли министру здравоохранения.

Ляшко решил снова перезапустить конкурс на главу Национальной службы здоровья (обновлено)
Фото: Lb.ua

В Министерстве здравоохранения в пятницу, 2 июля, состоялись собеседования с кандидатами на занятие должности главы Национальной службы здоровья Украины.

На сайте Минздрава сообщается, что кандидатов осталось двое - Вадим Аристов и Татьяна Бойко.

Третий кандидат - и.о. председателя НСЗУ Андрей Виленский - прекратил участие в конкурсе по собственному желанию.

По результатам собеседований министр внесет соответствующие предложения в Кабинет министров Украины, но Ляшко не смог выбрать победителя.

"После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету министров Украины объявить повторный конкурс. Это не простое решение. Оно было принято после общения со своими коллегами. Моя команда заместителей поддержала решение единогласно. Спасибо Вадиму и Татьяне за участие в конкурсе, за стойкость и мужество! Уверен, что у вас еще все впереди, но управлять важнейшим проводником изменения модели финансирования системы здравоохранения в Украине вам было бы сложно и, на мой взгляд, рано", - написал Ляшко в фейсбуке.

Напомним, что после увольнения в 2019 году Олега Петренко Национальную службу здоровья возглавляли временные руководители.

После отставки Петренко провели конкурс, но тогдашний министр Максим Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили временно назначить по внеконкурсной процедуре. Обязанности главы службы положили на Оксану Мовчан, а в августе 2020 - на Андрея Виленского.

После отмены нормы о запрете проведения конкурсов на госслужбу, введенной в связи с пандемией, было объявлено, в том числе конкурс на голову НСЗУ.

В апреле 2021 до финального этапа вошли Виленский, Бойко и Аристов, но после смены министра конкурс было перезапущен. Впрочем, в финал снова попали эти три кандидата.

Татьяна Бойко - начальница Управления коммуникаций НСЗУ, а Вадим Аристов - основатель "Украинской медицинской ассоциации", представитель ОО Revival Institute for Future.

Нацслужбу здоровье было создано в конце декабря 2017 года. Эта служба - важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.

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