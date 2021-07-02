Эстония открылась для вакцинированных туристов из Украины

Эстония разрешила въезд гражданам Украины при условии полной вакцинации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС ", - написал министр в твиттере .

Въезд в Эстонию с целью туризма разрешен для лиц, прибывающих из любых третьих стран (в том числе с Украины) без симптомов заболевания COVID-19, и которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимального защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года.

Вакцины, официально используемые в Украине, пока принимаются Эстонией: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac/Sinovac.

Напомним, что накануне въезд для вакцинированных украинцев позволили Австрия и Нидерланды.