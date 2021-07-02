Эстония открылась для вакцинированных туристов из Украины

Подходят все доступные в Украине вакцины.

Эстония открылась для вакцинированных туристов из Украины
Фото: eu2017.ee / Rasmus Jurkatam

Эстония разрешила въезд гражданам Украины при условии полной вакцинации.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Для путешествий украинцев открылась Эстония - въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал министр в твиттере.

Въезд в Эстонию с целью туризма разрешен для лиц, прибывающих из любых третьих стран (в том числе с Украины) без симптомов заболевания COVID-19, и которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимального защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года.

Вакцины, официально используемые в Украине, пока принимаются Эстонией: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac/Sinovac.

Напомним, что накануне въезд для вакцинированных украинцев позволили Австрия и Нидерланды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп СШАПравительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
НАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с ВитренкоНАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с Витренко
Лукашенко поддержал упрек Путина в уменьшении суверенитета УкраиныЛукашенко поддержал упрек Путина в уменьшении суверенитета Украины
Тимошенко: закон о продаже земли нарушает минимум 22 статьи Конституции УкраиныТимошенко: закон о продаже земли нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины
59% граждан Украины считают русский язык иностранным, - опрос59% граждан Украины считают русский язык иностранным, - опрос
Главный санитарный врач Украины отдал предпочтение вакцине Sinovac над PfizerГлавный санитарный врач Украины отдал предпочтение вакцине Sinovac над Pfizer
Маркетинг-директор стартапа Fozzy Group Баранский поддержал выступление Басты и высмеял "европейские ценности" УкраиныМаркетинг-директор стартапа Fozzy Group Баранский поддержал выступление Басты и высмеял "европейские ценности" Украины
Зеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе УкраиныЗеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
Киркорова исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности УкраиныКиркорова исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины
Прилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партииПрилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партии
Последние новости
Подгружаем последние новости