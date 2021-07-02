Украина инициировала в Совете ООН по правам человека заявление о негативном влиянии дезинформации

"Дезинформация может подорвать свободу выражения мнений".

Украина инициировала в Совете ООН по правам человека заявление о негативном влиянии дезинформации
Фото: ungeneva.org

Украина во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека произнесла заявление от имени почти 60 государств мира о негативном влиянии дезинформации.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Дезинформация может подорвать свободу выражения мнений, способствовать дискриминации меньшинств, вмешиваться в частную жизнь людей и препятствовать распространению информации", - говорится в документе.

Украина вместе с другими государствами призвала к консолидации усилий для преодоления дезинформации путем укрепления прав человека, продвижение принципов равенства и недискриминации.

"Любая политика или законодательство в сфере противодействия дезинформации должны уважать права человека и основные свободы в соответствии с международным правом. Мы призываем все государства воздерживаться от проведения и спонсирования дезинформационных кампаний, осуждать такие действия и бороться с дезинформацией при полном уважении прав человека", - говорится в заявлении.

Напомним, год назад президент Владимир Зеленский в обращении к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН предложил открыть в Киеве глобальный офис по противодействию дезинформации.

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