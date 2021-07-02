Блогершу Ирму Крат лишили аккредитации в Раде за нападение на Потураева

Профильный комитет парламента осудил ее действия.

Блогершу Ирму Крат лишили аккредитации в Раде за нападение на Потураева

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова решил лишить аккредитации в парламент блогера Ирму Крат. В четверг, 1 июля, она сорвала брифинг в парламенте, напав на депутата Никиту Потураева.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на председателя подкомитета по вопросам прав граждан на информацию Татьяну Цибу (фракция "Слуга народа").

"Комитет принял решение о лишении ее аккредитации и осудил ее действия", - сказала Цыба.

Напомним, что 1 июля Крат пыталась побить Потураева в знак протеста против запуска рынка земли.

Женщина имеет скандальную репутацию и больше всего известна благодаря тому, что в 2015 году обвиняла президента Украины Петра Порошенко в том, что ее любовник был специально подосланным агентом СБУ.



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