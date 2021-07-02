Рада собирается ввести уголовную ответственность для "сталкеров"

Нелегальное посещение Чернобыльской зоны будет угрожать лишением свободы.

Рада собирается ввести уголовную ответственность для "сталкеров"
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу, 2 июля, приняла в первом чтении проект закона об усилении ответственности за незаконное проникновение в Чернобыльскую зону.

За соответствующий законопроект №4156 проголосовали 269 народных депутатов.

Сейчас "сталкерам"-нелегалам грозит небольшой штраф согласно статье 46-1 Кодекса об административных правонарушениях.

Депутаты собираются признать это правонарушение уголовным проступком и существенно ужесточить наказание.

Заместитель главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Галина Михайлюк во время выступления в парламенте напомнила, что пожар в Чернобыльской зоне в апреле 2020 произошёл, скорее всего, из-за поджога неустановленными лицами, которые находились там нелегально.

"После указанных событий точно понятно, что нам необходимо значительно усилить защиту данных территорий от лиц, которые могут незаконно проникать на эти территории без соответствующих разрешений, чтобы снова не допустить вызванных неосторожности и катастроф. Это касается прежде всего сталкеров и жителей близлежащих сел, которые могут продолжать вести свою хозяйственную деятельность несмотря на ограничения и запреты установлены законом", - сказала депутат.

В случае принятия законопроекта во втором чтении проникновение в Чернобыльскую зону без разрешения или самовольное поселение в ней, а также уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения зоны будет караться штрафом 1-2,5 тыс. необлагаемых минимумов (до 42,5 тыс. гривен) или ограничением свободы на срок до трех лет.

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