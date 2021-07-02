Парламент обновил военный погребальный ритуал

Упорядочение военного ритуала захоронения должно способствовать надлежащему чествованию памяти погибших и росту уважения в обществе к погибшим защитникам Украины.

Парламент обновил военный погребальный ритуал
Ілюстративне фото
Фото: Ukrainian Military Pages

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4636-1, который утверждает военный погребальный ритуал.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что упорядочение военного ритуала захоронения должно способствовать надлежащему чествованию памяти погибших и росту уважения в обществе к погибшим защитникам Украины.

Законом урегулирован вопрос чествования памяти погибших военнослужащих и других лиц путем внесения изменений в Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины, сообщили в пресс-службе парламента.

Законом расширено действие положений Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины в части, касающейся захоронения, на военнослужащих, погибших во время защиты независимости и территориальной целостности Украины; военнослужащих, умерших при исполнении обязанностей военной службы; умерших или погибших участников боевых действий, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции в период ее проведения, находясь в районах АТО в период ее проведения, при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РоSSийской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также на некоторые другие категории лиц.

Военный погребальный ритуал включает организацию проведения прощания, транспортировки и захоронения (кремации) тела умершего военного.

Для организации ритуала по общей церемонии начальник соответствующего гарнизона назначает караул. Прощание проводится в месте, согласованном с родственниками, близкими лицами, а в случае их отсутствия - с должностным лицом, который принимал решение о проведении военного погребального ритуала. С согласия родственников во время прощания может проводиться религиозный ритуал.

Законопроект также определяет правила транспортировки, захоронения и почтения памяти о погибшем.

Нардеп "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сообщил в Facebook, что работа над разработкой ритуала началась в Украинском институте национальной памяти совместно с действующей тогда министром по вопросам ветеранов Ириной Фриз.

Напомним, что в первом чтении этот законопроект приняли в апреле этого года.

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