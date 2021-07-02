Во Львове начали готовиться к дельта-варианту коронавируса

"Похоже, что через несколько недель ситуация может кардинально измениться".

Во Львове начали готовиться к дельта-варианту коронавируса
Фото: city-adm.lviv.ua

Львовская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила начать подготовку к распространению дельта-варианта коронавируса, ранее известного как "индийский".

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Львова.

"Мы сегодня имеем то «золотое время», как называют его врачи, когда можно спасать, и так получается, что через несколько недель ситуация может кардинально измениться. Поэтому надо иметь все в готовности", - заявил после заседания комиссии мэр города Андрей Садовый.

На сегодня во Львове есть 2 тысячи мест для лечения больных ковидом. Городские власти решили постепенно увеличить это количество до 3 тысяч.

"Сегодня мы также от комиссии обратились к министру здравоохранения Виктору Ляшко, чтобы восстановили ковидные пакеты в наших медицинских учреждениях, потому что сегодня ковидный пакет имеет только больница скорой помощи из наших коммунальных учреждений, и там сегодня 40 человек находится на лечении. Поэтому надо восстановить их и в 8-ой больнице, и в детской больнице, и в других медицинских учреждениях", - сказал Садовый.

Он призвал жителей города соблюдать карантинные меры и вакцинироваться.

"За выходные ориентировочно 4тысячи человек вакцинируются. Вакцина есть в достаточном количестве, поэтому во всех наших медицинских учреждениях можно прийти и провакцинироваться в субботу-воскресенье - было бы только желание людей ... Я бы рекомендовал людям все-таки воздержаться от шумных забав, особенно это касается молодых людей, которые думают, что все прошло. Ну, и масочный режим должен быть обязательно, если вы находитесь в общественных местах, в транспорте, потому что это наша с вами безопасность. Лучше не заболеть и быть здоровыми, чем потом героически лечиться", - сказал Садовый.

Напомним, что в РоSSии первые случаи штамма дельта зафиксировали в середине мая, а в середине июня он уже стал доминирующим и привел к сильной вспышке COVID-19.

В Украине первые случаи зафиксировали в третьей декаде июня.

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