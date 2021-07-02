Доработать законопроект об олигархах - это как установить ракету "Нептун" на самокат, - Рахманин

Нардеп считает проект закона надругательством над Конституцией.

Доработать законопроект об олигархах - это как установить ракету "Нептун" на самокат, - Рахманин
Фото: goloszmin.org

Законопроект власти «Об олигархах» противоречит сразу 5 статьям Конституции. Документ невозможно доработать из-за его бессистемность, но он нужен власти для получения дополнительных возможностей политического давления. Об этом заявил депутат фракции «Голос» в Верховной Раде, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

«Закон об олигархах - надругательство над Конституцией, ведь противоречит, по моему мнению, не менее 5-ти ее статьям. Иначе, как спамом, его назвать нельзя. Если кто-то считает, что этот закон приведет к возможному установлению диктатуры, то это преувеличение. Он пока показывает лишь откровенное желание президента ее установить. Документ слишком несистемный и бессодержательный для установления диктатуры, но он является маркером стремлений Зеленского», - заявил Сергей Рахманин.

Член комитета по нацбезопасности обратил внимание на то, что законопроект является слишком несовершенным для того, чтобы существенно улучшить его ко второму чтению.

«Совершенствовать можно только то, что поддается совершенствованию. Если на самокат установить ракету «Нептун», он все равно останется самокатом», - отметил депутат.

Принятие подобного законопроекту свидетельствует о незаинтересованности власти в разработке стратегии реальной борьбы с олигархами, считает нардеп. Зато, по его мнению, президент Зеленский имел три причины предложить подобный проект закона.

«Первая - это пиар, то есть то, что можно хорошо «продать». А «продается» у нас - сериал СНБО: «Смотрите каждую пятницу». Вторая причина - политическая. Богачи, в которых будут менее крепкие нервы, начнут договариваться, на них будет легче давить. В-третьих, это закон о публичном унижении: по моему, Зеленский стремится отомстить людям, которые до сих пор не считают ровней несмотря на президентский статус», - подчеркнул политик.

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