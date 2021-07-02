ОАСК согласился рассмотреть иск роSSийского рэпера Моргенштерна к СБУ

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску гражданина РоSSии Алишера Валеева (Моргенштерна). Он требует исключить его из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

"Истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении гражданина РоSSийской Федерации Алишера Валеева (сценическое имя MORGENSHТERN) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - сообщили в ОАСК.

По данным суда, истец также просит признать противоправным и отменить апрельский приказ Минкультуры о внесении Моргенштерна в этот список.

Кроме этого, рэпер просит ОАСК "истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину".

29 апреля Министерство культуры и информационной политики внесло Моргенштерна в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Такой шаг Минкульт предпринял по представлению Службы безопасности.