ОАСК согласился рассмотреть иск роSSийского рэпера Моргенштерна к СБУ

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного производства.

ОАСК согласился рассмотреть иск роSSийского рэпера Моргенштерна к СБУ
Моргенштерн
Фото: Радио "Комсомольская правда"

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску гражданина РоSSии Алишера Валеева (Моргенштерна). Он требует исключить его из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

"Истец просит ОАСК признать противоправными действия СБУ по подготовке документов и обращению в Министерство культуры и информационной политики Украины о внесении гражданина РоSSийской Федерации Алишера Валеева (сценическое имя MORGENSHТERN) в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - сообщили в ОАСК.

По данным суда, истец также просит признать противоправным и отменить апрельский приказ Минкультуры о внесении Моргенштерна в этот список.

Кроме этого, рэпер просит ОАСК "истребовать у Службы безопасности Украины постановление о запрете ему въезда в Украину".

29 апреля Министерство культуры и информационной политики внесло Моргенштерна в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Такой шаг Минкульт предпринял по представлению Службы безопасности.

20 апреля Моргенштерн заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, потому что ему "страшно ехать в Украину", где "начинаются какие-то штуки не слишком прикольные". Концерты были запланированы на 3 июня в Киеве, 4 июня - в Харькове и 6 июня - в Запорожье. Стоимость билетов доходила до 4,5 тыс. гривен.

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