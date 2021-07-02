Кулеба призвал страны присоединяться к "Крымской платформе" ради международной безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает мировых лидеров присоединяться к "Крымской платформе", чтобы объединить усилия для реинтеграции и деоккупации Крымского полуострова, а также отстоять международные интересы.

Об этом Кулеба написал в твиттере .

"«Крымская платформа» многогранна. Мы приглашаем все страны работать над теми аспектами, которые их больше всего волнуют. Вы хотите сосредоточиться на правах человека? Добро пожаловать. Свобода навигации? Заходите. Международная безопасность, свобода вероисповедания, окружающая среда, международное гуманитарное право? Добро пожаловать всем", - отметил глава украинской дипломатии.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил все страны-члены ООН присоединиться к Крымской платформе. Учредительный саммит должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Он положит старт работе Крымской платформы, там будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформы новыми санкциями.

В роSSийском МИДе заявили, что будут рассматривать участие любых стран в "Крымской платформе" как недружественный в отношении РоSSии шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность.