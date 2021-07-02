Дело по обвинению Гладковского в убытках на 17,4 млн грн направлено в суд

Обвинительный акт по первому заместителю секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны по делу о нанесении ущерба государству на 17,4 грн направлено в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Как уже сообщалось, во время досудебного расследования установлено, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно - "Богдан Моторс", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей "МАЗ 6317" (Богдан 6317) по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящий в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" - доли в уставном капитале которых как прямо, так и опосредованно принадлежали Гладковскому и его окружению.

На стадии формирования оборонзаказа правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, речь шла об уровне локализации й производства автомобилей, который должен был составлять не менее 60%. На тот момент упомянутые автомобили не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%.

В результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ - при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет.

Однако, как установило следствие, соответствующие расходы для увеличения уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет Украины.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, невозможность пересмотра цены и граничность определенных контрактом статей калькуляции. Вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица Минобороны ее согласовали. В результате поставщику незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

"В октябре 2019 году сообщено о подозрении бывшему первому заместителю секретаря СНБО. В апреле 2020 - экс-заместителю министра обороны и директору департамента Министерства обороны. Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. На сегодня досудебное расследование по делу закончено. Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - сообщили в САП.

Как сообщалось, 17 октября 2019 детективы НАБУ задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского в аэропорту "Борисполь". 18 октября САП информировала, что Гладковского сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины - последнее отменена решением Конституционного суда).

Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября близкие Гладковского внесли за него залог. Он покинул СИЗО .

21 декабря ВАКС удовлетворил просьбу адвокатов Гладковского и разрешил бывшему чиновнику не носить электронное средство контроля (электронный браслет). В то же время в Гладковского остался ряд обязанностей.

15 апреля срок действия обязанностей, возложенных на Гладковского, продлен до 5 июня 2020 года.

14 мая 2020 в САП сообщили, что экспертиза по делу бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Гладковского установила ущерб на сумму свыше 17,44 мон грн вместо 10,62 млн грн, в связи с этим ему изменено подозрение.

В декабре ВАКС отказался изменить меру пресечения Олегу Гладковскому.