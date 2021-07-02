Кабмин официально утвердил COVID-сертификаты

Цифровые COVID-сертификаты и их копии в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине так называемого COVID-сертификата.

Как указано в постановлении Кабмина от 29 июня, COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении "Дія". Бумажную форму получают путем обращения к врачу. Цифровые COVID-сертификаты и их копии в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

Сформировать сертификат можно сразу после внесения в центральную базу данных о последней дозе вакцины в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19 или при получении отрицательного результата тестирования на COVID-19, а также (при выздоровлении от COVID-19) на 14-й день после даты забора биоматериала для тестирования, результат которого положительный, при наличии сведений о выздоровлении.

Согласно тексту документа, каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

В украинском COVID-сертификате будет указана фамилия, имя владельца на украинском языке, дата рождения владельца, уникальный номер сертификата, конечная дата срока действия документа.

Кроме того, в мобильном приложении "Дія" вместе с этим перечнем информации будет отображаться фотография его владельца из Единого государственного демографического реестра.

Внутренний сертификат, подтверждающий завершение курса вакцинации от коронавируса, будет действовать в течение 180 дней с момента введения последней дозы препарата.

Сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 суток от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на COVID-19.

Сертификат с подтверждением негативного тестирования на коронавирус будет действовать 72 часа, начиная с часа забора материалов.

Сначала сертификат будет подтверждать только вакцинацию, подтверждение ПЦР-теста появится позже.

Напомним, накануне Минцифры запустило бета-тестирование ковидных сертификатов в "Дії". Принять участие в бета-тесте могут украинцы, завершившие курс вакцинации от COVID-19 на территории Украины.