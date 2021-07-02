Депутат "Слуги народа" готова выйти из фракции после неголосования за закон Зеленского по олигархам

Людмила Буймистер, которая единственная голосовала "против" законопроекта по олигархам в первом чтении, не будет ждать санкций от руководства "Слуги народа" и готова по собственному желанию выйти из рядов фракции.

Об этом народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила в комментарии LB.

"Предложения по этому (от руководства фракции выйти из «Слуги народа») не поступали. Единственное что. Уже в публичной плоскости я увидела комментарий главы фракции (Давида Арахамия относительно возможного исключения за неголосование за законопроект президента). А также телеграм-каналы написали о том, что возможно будут рассматривать этот вопрос. Но я руководству партии могу облегчить работу, чтобы не собирать голоса, я готова сама выйти из фракции. Если президенту на самом деле не нужна экспертиза в арбитраже, не нужна альтернатива и экспертиза в энергетике, это мои основные вопросы за последние два года. Очень трудно бороться с «ветряными мельницами». У нас полностью олигархические регуляторы, которые должны быть независимыми. Не работает Антимонопольный комитет. Не принимаются реформы, чтобы они заработали. Если моя экспертиза не нужна, тогда я сама готова выйти из «Слуги народа». Единственное что, я бы сказала это лично господину Зеленскому в лицо. Думаю, что это справедливо", - заявила она.

Буймистер не уточнила, когда именно напишет заявление о выходе из фракции.

"Пока у меня нет официальной информации, что фракция что-то будет инициировать ... Я не хочу руководствоваться только мнением Давида Арахамия. Если этот вопрос будут ставить, то моя позиция очень проста. Я хорошо общаюсь со многими коллегами и не хочу ставить их в неудобное положение. Чтобы им приходилось принимать непростое решение".

Она объяснила причины неголосования за президентский законопроект по олигархам.

"Я не голосовала. Объективно говоря, надо положить конец практике голосования за антиконституционные законопроекты. Это уже не практика первого года. Мы попали в конституционный кризис. И мы просто из него никогда не выйдем", - считает депутат.

Нардеп еще не определилась: будет ли внефракционной или станет членом одной из групп ("За будущее" или "Доверие").

"Я поеду в отпуск для начала, чтобы перезагрузиться, потому что очень устала за год этой борьбы по всем фронтам, в энергетике, против импорта (электроэнергии из РоSSии), против бардака, который у нас на энергетическом рынке".

Вчера, 1 июля перед внеочередным заседанием Рады нардеп Людмила Буймистер заявила, что она не будет голосовать за президентский законопроект по олигархам. Глава фракции Давид Арахамия предположил: "Может, передумает еще". Но уже после голосования, когда Буймистер - единственная из "слуг" не проголосовала "за" законопроект в первом чтении, пообещал расследование и возможные санкции.

Напомним, что в 2012-2018 годах Буймистер была директором компании GSG, которая относится к Индустриальному союзу Донбасса. В парламенте депутата называют близкой к Сергею Таруте. Она неоднократно публично критиковала законопроект Зеленского за отсутствие реальных механизмов наказания олигархов.