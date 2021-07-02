Ассоциация банков поддержала Нацбанк

В НАБУ подчеркнули, что "регулятор работает для сохранения финансовой стабильности и развития экономики".

Ассоциация банков поддержала Нацбанк
Фото: пресслужба НБУ

Независимая ассоциация банков Украины поддержала реформы финансового сектора и последовательную монетарную политику Национального банка Украины.

Заявление о этом 1 июля опубликовала пресс-служба НАБУ.

"В последние годы Национальный банк Украины неоднократно демонстрировал институциональную способность обеспечивать главное для рынка - финансовую стабильность. Мы как банковская ассоциация не можем не отметить многолетний конструктивный диалог между регулятором и рынком", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что "регулятор работает для сохранения финансовой стабильности и развития экономики".

"Мы часто дискутируем с Национальным банком по важным для банковского сообщества вопросам, и порой эти дискуссии бывают острыми. Но мы приветствуем взвешенные решения регулятора и поддерживаем последовательные реформы, крайне необходимые для развития в Украине финансового сектора, достойного доверия со стороны граждан и бизнеса", - заявляет исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

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