ЕС отправил подкрепление Литве и Латвии для охраны границы с Беларусью

Европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

Об этом сообщила пресс-служба агентства, пишет "ЕП".

Frontex поступил так в ответ на запрос Литвы и Латвии, поступивший в июне в связи со значительным ростом количества случаев незаконного пересечения границы со стороны Беларуси в последние недели.

"Пограничники будут оказывать поддержку Латвии и Литве в надзоре за рубежом и других функциях управления границей. Операция начинается с развертывания 10 сотрудников с патрульными авто, численность которых постепенно будет увеличиваться", - отмечается в сообщении.

Только за июнь на незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву поймали более 400 человек - в шесть раз больше, чем общее количество таких попыток в 2020 году. Мигранты, нелегально пересекающие белорусско-литовскую границу, происходят из разных стран, но в основном из Ирана, Ирака и Сирии.

В Латвии не наблюдалось такого стремительного роста количества незаконных пересечений границы, но страна тоже решила обратиться к Frontex, действуя на опережение.

Перед июньским саммитом лидеров ЕС президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что проблема миграции становится серьезной не только для Литвы, но и для всего ЕС , так как "пересылка мигрантов через границу с ЕС стала официальной позицией Беларуси".

Ранее сообщалось, что власти Литвы рассматривает возможность строительства забора на границе с Беларусью из-за увеличения количества нелегальных мигрантов. Такой забор может обойтись примерно в 15 млн евро.