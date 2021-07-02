В Раде требуют расследования решения вывести женщин-военных на парад ко Дню независимости на каблуках

Нардепы хотят знать, кто будет нести материальную ответственность за закупку такой обуви.

Фото: АрмияInform

Народные депутаты требуют от министра обороны Андрея Тарана провести расследование, кто принял решение вывести женщин-военных на парад к 30-летию Независимости Украины в форме с туфлями на каблуках.

Перед началом часа вопросов к правительству вице-спикер Елена Кондратюк, к которой присоединились и другие депутаты, отметила успешную борьбу за равенство прав женщин в ВСУ.

Фото: Скрин

"Мы очень долго шли к обеспечению прав женщин-военных, нашими усилиями снято немало абсурдных ограничений о прохождении женщинами военной службы. Сегодня в ВСУ служат более 31 тысячи женщин, более 4 100 из них - офицеры. Статус участника боевых действий получили 13 500. Провести парад военный к 30-летию Независимости, где женщины должны шагать на каблуках. Этот свирепый трэш мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО? Считайте это открытым обращением о проведении расследования того, кто принял это решение", - отметила она.

Фото: АрмияInform

Главу Минобороны также требуют отчитаться, сколько средств было потрачено на закупку этой обуви по налогам, и кто будет нести материальную ответственность.

Фото: Ирина Геращенко

Фото: Ирина Геращенко

Фото: Ирина Геращенко

1 июля информагентство МО "АрмияInform" сообщило, что "вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет маршировать женская «коробка» военнослужащих ВСУ". На обнародованных фотографиях военнослужащие маршируют в черных туфлях на каблуках.

В таком марше должны принять участие курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Одна из курсанток, которую готовят к участию в марше, рассказала, что "сегодня впервые тренировка проходит в туфлях на каблуках. Это немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся".