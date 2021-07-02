В Раде требуют расследования решения вывести женщин-военных на парад ко Дню независимости на каблуках
Нардепы хотят знать, кто будет нести материальную ответственность за закупку такой обуви.
Народные депутаты требуют от министра обороны Андрея Тарана провести расследование, кто принял решение вывести женщин-военных на парад к 30-летию Независимости Украины в форме с туфлями на каблуках.
Перед началом часа вопросов к правительству вице-спикер Елена Кондратюк, к которой присоединились и другие депутаты, отметила успешную борьбу за равенство прав женщин в ВСУ.
"Мы очень долго шли к обеспечению прав женщин-военных, нашими усилиями снято немало абсурдных ограничений о прохождении женщинами военной службы. Сегодня в ВСУ служат более 31 тысячи женщин, более 4 100 из них - офицеры. Статус участника боевых действий получили 13 500. Провести парад военный к 30-летию Независимости, где женщины должны шагать на каблуках. Этот свирепый трэш мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО? Считайте это открытым обращением о проведении расследования того, кто принял это решение", - отметила она.
Главу Минобороны также требуют отчитаться, сколько средств было потрачено на закупку этой обуви по налогам, и кто будет нести материальную ответственность.
1 июля информагентство МО "АрмияInform" сообщило, что "вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет маршировать женская «коробка» военнослужащих ВСУ". На обнародованных фотографиях военнослужащие маршируют в черных туфлях на каблуках.
В таком марше должны принять участие курсантки Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Одна из курсанток, которую готовят к участию в марше, рассказала, что "сегодня впервые тренировка проходит в туфлях на каблуках. Это немного труднее, чем в берцах, но мы стараемся".