Тимошенко призвала владельцев паев не продавать их

По мнению лидера "Батькивщины", должен быть обязательно проведен "земельный" референдум.

Тимошенко призвала владельцев паев не продавать их
Фото: Lb.ua

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что власть умышленно блокирует рассмотрение дела о неконституционности «земельного» закона Конституционным судом. Об этом она заявила в эфире «Украина 24».

«Блокируя заседание Конституционного суда, власть сорвала рассмотрение дела о неконституционности закона о распродаже сельскохозяйственной земли. В проведении «земельного» референдума инициативной группе, в которую входят 11 тысяч украинцев, отказала не Центральная избирательная комиссия, а лишь часть ЦИК, делегированная партией «Слуга народа», - подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее убеждению, не народ Украины должен инициировать референдум по земле, а президент, правительство и монобольшинство, которые приняли решение о распродаже черноземов, не спросив мнение народа.

«В настоящее время во многих областях Украины по собственной инициативе собираются фермеры и направляют президенту обращение с призывом немедленно приостановить этот закон, организовать максимально широкое, открытое, равное обсуждение, а также они просят не принимать никакого решения по земле и вынести его на всеукраинский референдум», - сообщила Юлия Тимошенко.

Также она отметила, что команда «Батькивщины» помогает общинам мобилизовать силы, чтобы сопротивляться возможным преступлениям с землей.

«Сейчас все партии, которые понимают, что против страны совершается масштабное преступление в отношении распродажи земли, мобилизуют общины, чтобы они взяли под контроль «земельный» вопрос и не давали возможности забирать землю, в том числе добывать полезные ископаемые, которые по Конституции принадлежат народу» , - резюмировала лидер «Батькивщины».

«И самое главное. Пока мы не остановим эту аферу, очень прошу - ни в коем случае не продавайте свои паи. Держите их, защищая Украину и украинскую землю», - обратилась к украинцам Юлия Тимошенко.

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