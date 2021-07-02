После 7 лет розыска обвиняемый за разгон Майдана экс-руководитель Запорожской полиции пришел в суд

Под стражу Владимира Сербу не взяли.

После 7 лет розыска обвиняемый за разгон Майдана экс-руководитель Запорожской полиции пришел в суд
Володимир Серба
Фото: Новости Мелитополя

В Запорожье вернулся обвиняемый за разгон Запорожского майдана 26 января 2014 года бывший руководитель областного управления МВД Владимир Серба, который находился в розыске.

1 июля Серба в сопровождении адвоката внезапно появился на судебном заседании в Октябрьском районном суде Запорожья, сообщила адвокат Елена Лесная.

Причины своей неявки на судебные заседания в течение семи лет Серба объяснил тем, что не скрывался за пределами Украины, а просто не знал об уголовном производстве в отношении себя. Он случайно узнал в марте 2020 года об этом факте, но появляться в суд не желал из-за страха подхватить коронавирус.

На судебное заседание Владимир Серба прилетел из Турции и уверял суд о том, что будет являться на все последующие заседания.

"Интересно, что в подтверждение своей личности Серба В.И. предоставил свой заграничный паспорт, объяснив суду, что украинского у него нет, он потерян в РоSSии. Как правило, такая потеря украинского паспорта может означать получение роSSийского гражданства. Кстати, помогать разгонять запорожский майдан 26.01.2014 года ехали титушки из Ростовской области", - отметила адвокат.

По ее словам, непонятным остался вопрос, каким образом обвиняемого Сербу сняли с розыска. Но из материалов уголовного производства известно, что в течение пяти лет оно проводилось рядом судей Орджоникидзевского районного суда Запорожья, дело рассматривалось по процедуре заочного осуждения.

Судья Октябрьского райсуда Запорожья Юлия Пивоварова, решая вопрос об избрании меры пресечения Сербе, отказала прокуратуре в ходатайстве о содержании его под стражей.

Решением суда к Сербе применена мягкая мера пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца. В случае нарушения условий личного обязательства суд может оштрафовать Сербу на сумму от 463,50 до 3 708 грн.

Перед началом судебного заседания в местном отделении полиции (Александровский ОП Днепровского ОП ГУНП Украины в Запорожской области) объяснили, что Серба В.И. не состоит ни в одной базе разыскиваемых лиц, поэтому задержать его правоохранители не имеют оснований.

В то же время профиль Сербы до сих пор активен и доступен в базе розыска, которую ведет Министерство внутренних дел.

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