На Донбассе оккупанты вчера 26 раз нарушали режим прекращения огня и уже 6 раз сегодня

За прошедшие сутки, 1 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупационных войск РФ .

На обстрелы врага украинские защитники открывали ответный огонь, сообщает пресс-центр ООС.

Так, в направлении Авдеевки оккупанты совершили 8 обстрелов из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Также оккупанты совершили обстрел объектов гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров", - сказано в вечерней сводке.

Неподалеку от Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Зайцева роSSийские оккупанты обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Опытного враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Талаковки оккупанты применили минометы 120-го калибра.

Около Широкина вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го и 82-го калибров и автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

В районе населенного пункта Водяное на Приазовье роSSийские наемники применили минометы 120-го калибра.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Неподалеку от Победы роSSийские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки оккупанты трижды применили артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы 120-го и 82-го калибров.

В районе Светлодарска вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Около Новотошковского враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В направлении Новоалександровки роSSийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов. Около Золотого-4 враг применял беспилотный летательный аппарат для сброса выстрелов ВОГ-17.

По состоянию на 7:00 2 июля зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

В районе Золотого-4 враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра. Вблизи Гнутова оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра. Неподалеку от Авдеевки противник трижды вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины сегодня нет.