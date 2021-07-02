В Борисполе открылось модернизированное приемное отделение больницы

В основу философии обновленных приемных положен принцип по-настоящему скорой помощи.

Оперативная и комплексная первая помощь, а также возможность в сжатые сроки пройти диагностику теперь доступны в Борисполе. В Клинической больнице интенсивной терапии после реконструкции открыли обновленное приемное отделение, сообщает Киевская ОГА.

Работы выполнялись по программе президента Владимира Зеленского «Большое строительство». В основу философии обновленных приемных положен принцип по-настоящему скорой помощи.

Пациентов осматривает врач, делает необходимую диагностику и направляет на лечение или оперативное медицинское вмешательство. При этом пациента не возят по разным этажам и отделениям больницы, как раньше. В неотложных случаях это позволит буквально спасать жизни.

Всего в Киевской области по президентской программе «Большое строительство» ведут работы по модернизации приемных отделений в 12 опорных медучреждениях.

Как сообщали в областной администрации, речь идет как о реконструкции, так и о приобретении нового оборудования.

Восемь отделений уже завершили, на финишной прямой - реконструкция приемных в Тетиевской, Переяславской, Фастовской и Ирпенской больницах.

В масштабах страны по программе Владимира Зеленского в течение 2021 года откроют 177 обновленных приемных отделений, заявил ранее координатор «Большого строительства», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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