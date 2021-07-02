Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США

В то же время правительство не отвечает минимальным стандартам по ключевым направлениям.

Правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, но предпринимает значительные усилия для этого.

На это указывает доклад Государственного департамента США о торговле людьми в части, касающейся Украины, передает Голос Америки.

Как отмечает доклад, в целом украинское правительство продемонстрировало увеличение усилий по сравнению с предыдущим периодом. Это включает в себя увеличение верхней границы помощи жертвам, расширение перечня доступных услуг, продолжение обвинительных приговоров в отношении торговцев, проведение информационных мероприятий.

В то же время, отмечает доклад, правительство не отвечает минимальным стандартам по ключевым направлениям. Проводятся расследования и выдвигаются обвинения значительно меньшему количеству подозреваемых в торговле людьми.

"Реструктуризация правительственных институтов мешала усилиям правоохранительных органов, и немалому количеству прокуроров, нанятых на работу недавно, не хватает подготовки в том, что касается непосредственно торговли людьми", - отмечает доклад.

Госдеп также обращает внимание на "снисходительные приговоры" судов, в результате которых большинство осужденных торговцев людьми избегают заключения.

Доклад называет усилия правоохранителей недостаточными и обращает внимание на сообщения об участии в торговле людьми официальных лиц, включая должностных лиц правоохранительных органов, противодействующих торговле людьми.

Ранее Международная организация по миграции увидела увеличение количества случаев торговли людьми в Украине в 2020 году на фоне пандемии. В марте Глава МОМ в Украине Ан Нгуен назвал ключевым вызовом в борьбе с торговлей людьми в стране недостаток понимания и стереотипы о торговле людьми.

По данным МОМ, в 2019 году в Украине организацией было обнаружено 1 345 человек пострадавших от торговли людьми. При этом ведущей формой эксплуатации назван принудительный труд (93,3%), за которым следует сексуальная эксплуатация (5,6%). 68% пострадавших от торговли людьми, выявленных МОМ, составляли мужчины.