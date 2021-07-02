Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США

В то же время правительство не отвечает минимальным стандартам по ключевым направлениям.

Правительство Украины предпринимает значительные усилия для искоренения торговли людьми, - Госдеп США
Фото: Council on Foreign Relations

Правительство Украины не полностью соответствует минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, но предпринимает значительные усилия для этого.

На это указывает доклад Государственного департамента США о торговле людьми в части, касающейся Украины, передает Голос Америки.

Как отмечает доклад, в целом украинское правительство продемонстрировало увеличение усилий по сравнению с предыдущим периодом. Это включает в себя увеличение верхней границы помощи жертвам, расширение перечня доступных услуг, продолжение обвинительных приговоров в отношении торговцев, проведение информационных мероприятий.

В то же время, отмечает доклад, правительство не отвечает минимальным стандартам по ключевым направлениям. Проводятся расследования и выдвигаются обвинения значительно меньшему количеству подозреваемых в торговле людьми.

"Реструктуризация правительственных институтов мешала усилиям правоохранительных органов, и немалому количеству прокуроров, нанятых на работу недавно, не хватает подготовки в том, что касается непосредственно торговли людьми", - отмечает доклад.

Госдеп также обращает внимание на "снисходительные приговоры" судов, в результате которых большинство осужденных торговцев людьми избегают заключения.

Доклад называет усилия правоохранителей недостаточными и обращает внимание на сообщения об участии в торговле людьми официальных лиц, включая должностных лиц правоохранительных органов, противодействующих торговле людьми.

Ранее Международная организация по миграции увидела увеличение количества случаев торговли людьми в Украине в 2020 году на фоне пандемии. В марте Глава МОМ в Украине Ан Нгуен назвал ключевым вызовом в борьбе с торговлей людьми в стране недостаток понимания и стереотипы о торговле людьми.

По данным МОМ, в 2019 году в Украине организацией было обнаружено 1 345 человек пострадавших от торговли людьми. При этом ведущей формой эксплуатации назван принудительный труд (93,3%), за которым следует сексуальная эксплуатация (5,6%). 68% пострадавших от торговли людьми, выявленных МОМ, составляли мужчины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции
Блок рекламы


Похожие новости
НАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с ВитренкоНАПК направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении контракта с Витренко
Лукашенко поддержал упрек Путина в уменьшении суверенитета УкраиныЛукашенко поддержал упрек Путина в уменьшении суверенитета Украины
Тимошенко: закон о продаже земли нарушает минимум 22 статьи Конституции УкраиныТимошенко: закон о продаже земли нарушает минимум 22 статьи Конституции Украины
59% граждан Украины считают русский язык иностранным, - опрос59% граждан Украины считают русский язык иностранным, - опрос
Госдеп призывает американцев не ездить в РоSSию и оккупированный Крым "из-за терроризма и преследований"Госдеп призывает американцев не ездить в РоSSию и оккупированный Крым "из-за терроризма и преследований"
Главный санитарный врач Украины отдал предпочтение вакцине Sinovac над PfizerГлавный санитарный врач Украины отдал предпочтение вакцине Sinovac над Pfizer
Маркетинг-директор стартапа Fozzy Group Баранский поддержал выступление Басты и высмеял "европейские ценности" УкраиныМаркетинг-директор стартапа Fozzy Group Баранский поддержал выступление Басты и высмеял "европейские ценности" Украины
Зеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе УкраиныЗеленский внес как внеочередной законопроект о Большом Государственном Гербе Украины
Киркорова исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности УкраиныКиркорова исключили из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины
Прилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партииПрилепин, который воевал против Украины на Донбассе, баллотируется в Госдуму фюрера РФ в первой пятерке проходной партии
Последние новости
Подгружаем последние новости