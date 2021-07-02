Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь

Американские власти решили изучить гуманность нынешних казней.

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд издал меморандум о введении временного моратория на смертную казнь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Мы должны обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами Соединенных Штатов прав всех участников уголовного правосудия, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь", - подчеркнул Гарланд.

В Минюсте отметили, что за последние два года в процедуру внесли некоторые изменения, и первые за 17 лет казни на федеральном уровне провели в виде смертельных инъекций. Однако сейчас нужно оценить гуманность этого способа, а также детально рассмотреть сами поправки, позволяющие казнить федеральных преступников.

Смертная казнь в США до сих пор разрешена в 27 штатах, хотя в некоторых из них введен мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.

В марте Вирджиния стала первым южным штатом США, который отменил смертную казнь. Всего такое решение принято уже в 23-х штатах.

Смертная казнь на федеральном уровне в США не проводилась с 2003 по 2020 год. В 2019-м Минюст разрешил исполнять казни в федеральных тюрьмах. Действующий тогда генпрокурор Уильям Барр поручил главе Федерального управления тюрем США Хью Гурвицу назначить смертную казнь пяти жестоким преступникам, осужденным за убийство детей и пожилых людей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное мореАмериканский ракетный эсминец USS Ross вошел в Черное море
РоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYTРоSSийские наемники в ЦАР в этом году убивали мирных жителей, грабили дома и расстреляли верующих в мечети, - NYT
184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба184 гражданина Украины, застрявшие в Греции, вылетели в Киев, - Кулеба
В МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSииВ МИД приветствовали решение ЕС продлить санкции в отношении РоSSии
Британский министр здравоохранения подал в отставку из-за поцелуя с коллегой и нарушение соцдистанции
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиапромаЗеленский ввел в действие решение СНБО о развитии авиапрома
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фукса, Фирташа и окружения ПутинаЗеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фукса, Фирташа и окружения Путина
На iForum Кличко рассказал о современных цифровых сервисах, которые ввели в КиевеНа iForum Кличко рассказал о современных цифровых сервисах, которые ввели в Киеве
СНБО ввела санкции еще против 12 "криминальных авторитетов", - ЗеленскийСНБО ввела санкции еще против 12 "криминальных авторитетов", - Зеленский
СНБО ввел санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия ФирташаСНБО ввел санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа
ГБР провело обыск в антирейдерской комиссии Минюста по делу о мошенничествеГБР провело обыск в антирейдерской комиссии Минюста по делу о мошенничестве
Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с терроризмомЗеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с терроризмом
Зеленский ввел в состав СНБО министра экономики ЛюбченкоЗеленский ввел в состав СНБО министра экономики Любченко
Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации урегулирования на ДонбассеЗеленский ввел в действие решение СНБО об активизации урегулирования на Донбассе
США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство "Северного потока-2"США ввели санкции против компаний и судов РФ за строительство "Северного потока-2"
Последние новости
Подгружаем последние новости