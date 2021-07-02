Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд издал меморандум о введении временного моратория на смертную казнь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Мы должны обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами Соединенных Штатов прав всех участников уголовного правосудия, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь", - подчеркнул Гарланд.

В Минюсте отметили, что за последние два года в процедуру внесли некоторые изменения, и первые за 17 лет казни на федеральном уровне провели в виде смертельных инъекций. Однако сейчас нужно оценить гуманность этого способа, а также детально рассмотреть сами поправки, позволяющие казнить федеральных преступников.

Смертная казнь в США до сих пор разрешена в 27 штатах, хотя в некоторых из них введен мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.

В марте Вирджиния стала первым южным штатом США , который отменил смертную казнь. Всего такое решение принято уже в 23-х штатах.