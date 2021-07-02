Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь
Американские власти решили изучить гуманность нынешних казней.
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд издал меморандум о введении временного моратория на смертную казнь.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Мы должны обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами Соединенных Штатов прав всех участников уголовного правосудия, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь", - подчеркнул Гарланд.
В Минюсте отметили, что за последние два года в процедуру внесли некоторые изменения, и первые за 17 лет казни на федеральном уровне провели в виде смертельных инъекций. Однако сейчас нужно оценить гуманность этого способа, а также детально рассмотреть сами поправки, позволяющие казнить федеральных преступников.
Смертная казнь в США до сих пор разрешена в 27 штатах, хотя в некоторых из них введен мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров.
В марте Вирджиния стала первым южным штатом США, который отменил смертную казнь. Всего такое решение принято уже в 23-х штатах.
Смертная казнь на федеральном уровне в США не проводилась с 2003 по 2020 год. В 2019-м Минюст разрешил исполнять казни в федеральных тюрьмах. Действующий тогда генпрокурор Уильям Барр поручил главе Федерального управления тюрем США Хью Гурвицу назначить смертную казнь пяти жестоким преступникам, осужденным за убийство детей и пожилых людей.