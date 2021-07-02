В Украине могут начать комбинировать вакцины от ковида различных производителей, - Ляшко

Речь идет о комбинировании м-РНК-вакцин.

В Украине могут начать комбинировать вакцины от ковида различных производителей, - Ляшко
Фото: kyivcity.gov.ua

МОЗ рассмотрит вариант комбинации вакцин от коронавируса различных производителей. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Рекомендацию о комбинировании предоставила Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике.

"У нас было заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. На оперативном штабе МОЗ, скорее всего, будут рассматривать их предложения по взаимозаменяемости м-РНК вакцин - Pfizer и Moderna", - сообщил министр.

Ранее исследования показывали высокую эффективность комбинации AstraZeneca и м-РНК-вакцин против ковида.

Вакцину Moderna, по словам Ляшко, в Украине могут поставить из США уже в июле по инициативе COVAX. Речь идет о 2 млн доз, которых достаточно для прививки одного миллиона человек.

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