ГБР проверяет Тупицкого на причастность к еще двум преступлениям - "Схемы"

Сам уволенный глава КС узнал об этом от журналистов.

Государственное бюро расследований проверяет уволенного указом президента с должности председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум преступлениям. Это самовольное присвоение властных полномочий и несанкцианированное вмешательство в работу автоматизированных систем - вероятно, речь идет о распределении судебных дел, пишут "Схемы".

"Писал заявление о проверке порядка распределения дел в целом, но я не утверждал, что у меня есть информация о несанкционированном вмешательстве в порядок распределения дел. Просто говорил, что надо выяснить, насколько были соблюдены требования законодательства при распределении дел, поскольку есть определенные сомнения. Так что резонансные дела попадают к одним и тем же судьям, являющимся ближайшим окружением Тупицкого", - рассказал народный депутат, представитель президента в КС Федор Вениславский.

Сам Тупицкий журналистам сказал, что впервые слышит о новых статьях в деле.

"Я впервые об этом слышу, это во-первых. Во-вторых, к распределению дел председатель суда никакого отношения не имеет. Там есть порядок, и вам исчерпывающий ответ предоставит руководитель секретариата. Вы подайте письменно, чтобы он расписал, как это делается", - сказал Тупицкий.

Журналисты отмечают, что сейчас в КС фактически установилось двоевластие. И.о. председателя суда Сергей Головатый назначает заседания, а Тупицкий своим распоряжением отменяет, на Тупицкого продолжают распределяться дела, а сам он рассылал письма главе правительства и спикеру Рады на бланке главы Конституционного суда.

По Тупицкого расследуют два эпизода - о возможной государственной измене и о незаконном отчуждении им участка.

Дело о конфликте интересов и неполной декларации закрыли.

10 июня в КС сорвались все заседания. По неофициальным данным, такая ситуация сложилась из-за бунта шести судей, требующих возвращения освобожденного от должности председателя КС указом президента Александра Тупицкого.