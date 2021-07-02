Украина получит в июле 2 млн доз вакцины Moderna

В июле Украина ожидает получения 2 млн доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Ее в рамках инициативы COVAX передадут США , пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Мы договорились с США - они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом", - рассказал он.

По словам Ляшко, все документы будут подписываться через COVAX.

Вакцину Moderna в Украине пока не применяют, она еще не зарегистрирована.

Это мРНК-вакцина, ее эффективность близка к 92%. Для полной иммунизации нужно две дозы с интервалом 28-42 дней.

Напомним, компания Moderna сообщила, что ее вакцина от COVID-19 эффективна против вариантов коронавируса, в частности против более заразного штамма "дельта".